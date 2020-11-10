"Я здесь, и я готов!": Ростовский депутат хочет наброситься с кулаками на экс-чемпиона UFC

Александр Шаблий избран депутатом в этом году. Фото: Instagram Александр Шаблий

После отмены одного из самых обсуждаемых боев UFC, во время которого должны были встретиться бывший чемпион UFC из Бразилии Рафаэль дос Аньос и легковес Ислам Махачев, ростовский депутат Александр Шаблий вызвался выступить вместо выбывшего участника. Донской народный избранник имеет неплохие шансы, ведь он является профессиональным бойцом ММА.

Битва должна была состояться в Лас-Вегасе. Встреча бойцов была отложена из-за подозрительного результата на опасную инфекцию Ислама Махачева. Этого спортсмена руководство ММА решило заменить.

- Я здесь и я готов! Я набрал оптимальную форму, готов к любым условиям, дайте возможность и вы сами все увидите, - написал 27-летний ростовский депутат Евгений Шаблий в своем профиле в Instagram.

Люди принялись поддерживать задумку ростовского депутата. В его адрес написали множество позитивных комментариев, отметив, что высокая загруженность не мешает занимать спортом.

"Только вперед, брат", "Братишка, дай Бог чтобы все получилось! Стартани красиво!", "Ай, красавчик! Ждем подписания и боя", - высказывались ростовчане.

На посту депутата гордумы Ростова Александр Шаблий находится с 2020 года. Он окончил Российский государственный университет правосудия. Народный избранник является многократным победителем международных турниров ММА, бойцом действующих единоборств ММА, мастером спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по боевому самбо.

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