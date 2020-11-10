Мария Лиман выставила себя на продажу за 13 долларов в месяц

Эффектная брюнетка Мария Лиман, которая совсем недавно блистала на обложке мужского журнала Playboy, перебралась на популярный сайт для любителей горячих видео и фото.

Получить уникальные снимки ростовской красотки можно при подписке. Ее стоимость составляет всего 13 долларов в месяц.

Судя по всему, в связи с коронавирусом Мария Лиман решила подзаработать. Новые снимки девушка теперь не показывает фанатам бесплатно, а сначала продает их на популярном международном интернет-портале.

Стоит отметить, что ценник Мария Лиман выставила не самый большой. На этом портале стоимость некоторых подписок составляет сотни долларов в месяц. Некоторые девушки продают свои фото всего за доллар в месяц, однако зарабатывают много из-за большой аудитории.

Появятся ли на видеохостинге с откровенными материалами видеоролики с участием Марии Лиман пока неизвестно. Известно, что брюнетка мечтает покорить Голливуд и стать актрисой международного уровня.

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