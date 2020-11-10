«Просто заменят табличку?»: Ростовчане по ошибке похоронили чужого дедушку

В деле разбираются следователи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону произошел случай, от которого сразу две семьи до сих пор не могут прийти в себя. Одна из них так и не смогла похоронить любимого дедушку, а другая предала земле совершенно другого человека. Теперь в этом деле разбираются полицейские.

У НАС ТАКОГО НЕТ

Все началось еще в конце октября. 85-летний ростовчанин заболел коронавирусом. Его доставили в городскую больницу №20. Возраст взял свое, врачи диагностировали поражение легких и подключили пенсионера к аппарату ИВЛ. Так он пролежал несколько дней. Все это время родственники постоянно звонили, интересовались здоровьем своего дедушки. Однако вскоре события стали разворачиваться неожиданным образом.

В начале ноября - очередной звонок в больницу. На проводе врач вместо привычного "состояние стабильное", сказал, что человек, о котором идет речь, никогда в больницу не поступал, и на данный момент его нет среди пациентов.

Удивленные родственники приехали в больницу и начались поиски, которые не принесли результатов. Тогда они стали обзванивать все городские морги в предположении, что их дедушка скончался из-за вируса. Все таки почтенный возраст, плюс тяжелое состояние.

В конечном итоге его тело обнаружили в морге областного патологоанатомического бюро. Как он попал туда остается загадкой, но родственники успокоились и принялись заниматься похоронами.

ЭКСГУМИРОВАТЬ НЕ БУДУТ

Как рассказывала внучка покойного дедушки Дарья. Вскоре их вызвали в морг на опознания.

- Нам показали тело в гробу и там был не наш дедушка! Лежал похожий человек с седой щетиной, но на ключице была татуировка в виде звезды. У нашего татуировок не было, - говорила Дарья.

Возмущенные таким положением дел ростовчане обратились в правоохранительные органы. Начались разбирательства. Сегодня Дарью вызвали в Следственный комитет и разъяснили ситуацию. Как выяснилось, их родственникам скорее всего уже придали земле.

- Семья того, кого нам показали на опознании, видимо похоронила нашего дедушку. Он был в закрытом гробу, так как болел и умер от коронавируса. Сейчас там табличка с именем и датой, но в гробу лежит другой человек, - рассказывает девушка.

Она добавила, что эксгумировать тело скорее всего никто не будет.

- Если эта версия подтвердиться, то просто заменят табличку. Об этом уже сообщили и другой стороне. Сказать, что они были удивлены, - ничего не сказать, - признается ростовчанка.

При этом, расследование продолжается. Правоохранители пытаются выяснить, каким образом покойников могли перепутать, и кто понесет за это ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уволили за правду!»: Врач, который рассказал о смерти ковидных пациентов в 20-ой горбольнице, остался без работы

Рассказываем подробности этой истории (подробнее)