«Я снова шевелю пальцами!»: Ростовчанина, которому пришили кисть, выписали из больницы

Десять часов врачи боролись за то, чтобы сохранить кисть 25-летнему парню. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Накануне, 11 ноября, из городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону выписали 25-летнего ростовчанина Петра Романенко, которому хирурги-травматологи благополучно пришили кисть левой руки. Он лишился ее в результате несчастного случая.

Как уже сообщала «Комсомольская правда», рука парня попала под «гильотину» станка для резки металла. И кисть отсекло полностью. Коллеги немедленно перетянули руку пострадавшего ремнем, чтобы остановить кровь. Отсеченную конечность упаковали в пакет. И быстро доставили товарища в ГБСМП Ростова-на-Дону.

Операция по реплантации (хирургическое приживление отделенной от организма конечности, - прим. автр.) кисти длилась около 10 часов. Провел ее хирург-травматолог Станислав Ткаченко. Сшив под мощным операционным микроскопом нервы, сухожилия, сосуды и ткани. И соединив поврежденные кости с помощью металлических спиц.

- Я и вся моя семья безмерно благодарны замечательным врачам этой больницы и ее руководству. Это удивительные люди, таких мало. Думал, что останусь без руки. Но, благодаря им – вот она, на месте. И, посмотрите, я даже шевелю пальцами. Низкий поклон докторам за их мастерство и профессионализм. Здоровья им, счастья и всего самого светлого, - подчеркнул Петр.

К слову, перед выпиской хирурги осмотрели кисть, сняли швы, сделали перевязку и дали рекомендации по реабилитации. Теперь Петр регулярно будет являться на осмотры. Ему предстоит еще долгий путь восстановления. К активной работе рукой и нагрузкам приступать пока еще нельзя. На первом этапе восстановления пациенту необходимо постепенно «включать» кисть в обычные действия по обслуживанию себя в быту.