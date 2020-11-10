Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 ноября 2020 года: от коронавируса умерли еще 11 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 310 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 10 ноября прирост за сутки - 310 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 33 427 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 310 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 160 человек. Врачам не удалось спасти жизни уже 957 дончан. Выздороветь удалось 26 540 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 795,4. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (100), Каменске-Шахтинском (20), Сальском (19) районе, Новочеркасске (19), Волгодонске (18), Белокалитвинском (13), Верхнедонском (13) районах, Новошахтинске (12), Миллеровском (11) районе, Шахтах (11), Тарасовском (10), Неклиновском (8), Шолоховском (6) районах, Звереве (5), Таганроге (5), Каменском (4), Песчанокопском (4), Веселовском (3), Милютинском (3), Ремонтненском (3), Аксайском (2), Заветинском (2), Кашарском (2), Семикаракорском (2), Тацинском (2) районах, Батайске (2), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,9 % - от 46 до 65 лет, 21 % - от 66 до 79 лет, 7,1 % - старше 80 лет, 2,2 % - дети. В стационарах содержатся 1 962 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте 45, 55, 68, 71, 79, 80, 81 и 90 лет и трое мужчин – 39, 71 и 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 19 802 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 91,51 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 111,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 010 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1008,2 тысячи исследований.

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