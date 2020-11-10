Холодный северный ветер и повышение давления ожидает ростовчан 10 ноября

Похолодание пришло в Ростов Фото: "КП" Архив

Обещанное синоптиками похолодание постепенно началось в Ростове и принес его холодный ветер с северной стороны. Кроме того, начало подниматься атмосферное давление.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 7 до плюс 8 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 10 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 5 до плюс 6 градусов. Во вторник, 10 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-9 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет расти и составит 761-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 45 до 82 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Черные тучи и холодный ветер будут ожидать ростовчан 9 ноября.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

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