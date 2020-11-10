Холодный северный ветер и повышение давления ожидает ростовчан 10 ноября

Похолодание пришло в Ростов
Фото: "КП" Архив
Обещанное синоптиками похолодание постепенно началось в Ростове и принес его холодный ветер с северной стороны. Кроме того, начало подниматься атмосферное давление.
В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 7 до плюс 8 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 10 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 5 до плюс 6 градусов. Во вторник, 10 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.
Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-9 метров в секунду.
Атмосферное давление начнет расти и составит 761-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 45 до 82 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черные тучи и холодный ветер будут ожидать ростовчан 9 ноября.
Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!