Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 ноября 2020 года: скончались еще 18 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 11 ноября в Ростовской области выявили еще 308 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже более 34 тысяч человек. По данным донского правительства, за последние сутки выздоровели 205 жителей, а всего - свыше 27 тысяч.

На данный момент лечение с стационарах получают 1 865 человек. Среди них в тяжелом состоянии - 149 пациентов. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за последние сутки в результате заражения скончались 18 человек. Это семь женщин пенсионного возраста и 11 мужчин - от 39 до 88 лет. Таким образом, за все время пандемии от коронавируса скончались уже 994 заболевших.

Стоит отметить, что большинство новых случаев, как обычно, выявлено в городе-миллионнике Ростове-на-Дону. За ним идут Новочеркасск, Миллеровский и Сальский районы. Сейчас под медицинским наблюдением пребывают более 20 тысяч жителей региона. Всего врачи обследовали свыше 112 тысяч человек.

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