Донские пожарные спасли трех человек, застрявших на автомобиле в глубоком снегу

Автомобиль вытащили с помощью троса. Фото: МЧС по РО

Сегодня, 18 ноября, на одной из трасс Ростовской области все утро спасатели пытались помочь людям, которые из-за непогоды оказались в снежной ловушке. Три человека двигались в сторону Калмыкии. В какой-то момент видимость на дороге упала почти до нуля, машина вылетела в кювет и застряла. Люди попытались выбраться самостоятельно, но тщетно. Со временем пришло осознание - долго на морозе они не протянут.

САМИХ СПАСТИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Как рассказали в региональном МЧС, все произошло ранним утром - до рассвета. Водитель с двумя пассажирами ехали на "Фольцвагене" по трассе Элиста - Зимовники. Снежная буря набирала силу, порывы ветра все больше расшатывали автомобиль и заметали дорогу. На 115 километре мужчина за рулем потерял управление, машину занесло и выбросило в заснеженный кювет.

Огромные сугробы, как капкан, схватили тяжелую иномарку. Первые несколько минут люди пытались вытолкать машину обратно на трассу, но мороз и ветер оказались сильнее. Поняв, что самостоятельно они не справятся, позвонили в службу спасения. На помощь им выехали сотрудники 72-ой пожарно-спасательной части на грузовике "КамАЗ".

Фото: МЧС по РО

ВЫТАЩИЛИ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

Чтобы пассажиры не замерзли, их отвезли в часть, где напоили горячем чаем. Спустя некоторое время двоих забрали в Элисту на попутке, а водитель вернулся со спасателями на место ЧП, чтобы вытащить машину из сугроба. Он не подразумевал, что окажется в такой ситуации, а теплой одежды у него не было. Спасатели помогли и с этим.

С первыми лучами солнца, когда прекратился снегопад и стих ветер, спасатели расчистили дорогу и отправились на место ДТП. К иномарке зацепили трос и с третьей попытки вытащили из снежного плена.

По завершению миссии водитель поблагодарил сотрудников МЧС за помощь и продолжил свой путь уже самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из бабьего лета в снежную зиму: климатолог прокомментировал резкие изменения погоды в Ростове-на-Дону

Снегопад в Ростовской области 2020: аномальна ли зимняя погода в ноябре (подробнее)