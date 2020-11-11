Врач предупредил об опасности заражения коронавирусом через хлеб

Коронавирус на Дону никак не идет на спад. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусной инфекцией в донской столице и в области весьма неутешительна. Вот уже много месяцев власти и врачи делают все возможное, чтобы остановить пандемию. Но, даже не смотря на это, ежесуточно ковидом заболевают сотни человек. И каждый день вирус продолжает уносить жизни.

Врач из Ростова-на-Дону, Сергей Тимченко, много лет проработавший в городской поликлинике, рассказал подробно, как передается вирус и где его можно «подцепить».

По словам специалиста, вирус очень «живуч». Он может оставаться на поверхности до трех дней. При этом — обычная наша среда для ковида весьма комфортна. Вирус может быть и на хлебе в магазине, и на перилах, и на скамейках. В общем, где угодно.

По словам медика, маски, конечно — защита от ковида, но не панацея.

- Вирус передается воздушно-капельным путем - через воздух и слюну - и так называемым бытовым. Это когда с продуктами попадает внутрь. Поэтому маски, конечно, защищают, но и заболеть ковидом можно, съев, например, плохо вымытое яблоко, - пояснил медик.

Причем, если человек заразился первым способом, то «корона» сильнее «бьет» по легким. Если вторым – по кишечнику и желудку.

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По его словам, этот недуг ни с чем не перепутать

Ситуация с covid-19 в Ростовской области крайне неутешительная. С каждым днем в регионе все больше людей заражаются коварным вирусом. Так, в среднем по региону, прирост заболевших в сутки – около 300 человек. Статистика летальных исходов также не снижается.