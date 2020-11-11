Новые ограничения в Ростове-на-Дону 11 ноября 2020: какие еще изменения внесет губернатор

Изменение в постановление об ограничениях могут внести в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения в Ростове-на-Дону 11 ноября 2020: какие еще изменения собирается внести губернатор. Об этом Василий Голубев рассказал на заседании оперштаба по коронавирусу.

— Есть подготовленный проект с учетом дополнений. Этот вопрос мы рассмотрим в ближайшие дни — сегодня или завтра, — сообщил губернатор.

Новые ограничения предложил главный санврач Евгения Ковалев. По его мнению, нужно обязать жителей носить маски не только в транспорте, но и в такси, лифтах, на парковках и местах массового пребывания людей. Он также считает, что нужно ограничить посещение детьми торговых центров.

Ранее такие ограничения предлагал заместитель губернатора Сергей Бондарев. По его мнению, необходимо также ограничить площадь проведения свадеб до четырех метров на человека. Кроме того, он поднял вопрос о введении дополнительного обследования для призывников.