Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 ноября 2020 года: количество зараженных превысило 34 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 308 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 12 ноября прирост за сутки - 308 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 34 042 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 308 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 149 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 994 человек. Выздороветь удалось 27 142 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 810,1. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 42 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (101), Новочеркасске (17), Миллеровском (16), Сальском (16) районах, Гукове (15), Красносулинском (14) районе, Каменске-Шахтинском (12), Таганроге (12), Аксайском (10), Верхнедонском (9), Неклиновском (9), Семикаракорском (8) районах, Новошахтинске (8), Шахтах (6), Тацинском (5) районе, Азове (4), Батайске (4), Багаевском (3), Зерноградском (3), Зимовниковском (3), Мясниковском (3), Веселовском (2), Дубовском (2), Егорлыкском (2), Кагальницком (2), Мартыновском (2), Милютинском (2), Орловском (2), Песчанокопском (2), Целинском (2), Белокалитвинском (1), Заветинском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Куйбышевском (1), Октябрьском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Цимлянском (1), Чертковском (1) районах, Волгодонске (1), Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,2 % - от 46 до 65 лет, 24,7 % - от 66 до 79 лет, 6,2 % - старше 80 лет, 1,9 % - дети. В стационарах содержатся 1 865 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 61, 70, 74, 80, 84, 85 и 88 лет и 11 мужчин – 39, 48, 59, 63, 66, 70, 75, 78, 79, 84 и 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 20 341 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 92,02 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 112,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 901 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1018,3 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 174,49.

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