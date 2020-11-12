Переменная облачность и легкий ветерок ожидают ростовчан в конце рабочей недели

В донской столице продолжает холодать Фото: "КП" Архив

В Ростове продолжает значительно холодать, по ночам столбик термометра опускается до нулевой отметки, а в дневные часы температура сохраняется плюсовой. Направление ветра постоянно меняется, но теплее от этого явно не становится.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от 0 до плюс 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 3 до плюс 5 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 1 градуса. В четверг, 12 ноября, в донской столице в течение всего дня погода то и дело будет меняться, то выглянет яркое солнце, то его закроют черные тучи. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 767-768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 51 до 87 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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