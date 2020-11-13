"Парням приходиться стоять впритирку": власти опровергли ковидный беспредел в ростовском военкомате

Всем посетителям военкоматов измеряют температуру на входе, утверждают в региональном правительстве. Фото: Виталий ТИМКИВ

Накануне в социальных сетях появилась информация от возмущенного посетителя военкомата Пролетарского и Первомайского районов Ростова. Военкомат находится на улице Веры Пановой. По словам интернет-пользователя, призывники толпятся в узком коридоре, нарушая все предписанные властями в условиях пандемии коронавируса санитарные нормы. Автор публикации обратил внимание на небрежное отношение к здоровью будущих защитников нашей страны.

- Никакой социальной дистанции, половина парней без масок. На входе не меряют температуру и нет дозаторов для дезинфекции, - отметил в своем посте ростовчанин, не указав свою фамилию.

Пост с фотографией вызвал бурную реакцию у многих подписчиков городского паблика. Многие посчитали такое положение вещей недопустимым. Вскоре ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.

Донские власти предположили, что эта информация – очередной фейк.

– Каждый призывной пункт имеет разметку для обозначения социальной дистанции. В начале ноября эту разметку обновили, однако на фото в социальных сетях видно, что на полу она отсутствует. Можно предположить, что фото было сделано задолго до начала осенней призывной кампании, – отметил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Он добавил, что на территории организации по правилам одновременно могут находиться не более 10 призывников, все они проходят термометрию. В помещениях регулярно проводят санитарную обработку и даже дезинфицируют автобусы, на которых перевозят молодых людей.