"Тренировка глаз и прогулки": как сохранить здоровье ребенка на дистанционном обучении рассказал педиатр

Постоянная работа за компьютером негативно сказывается на здоровье растущего организма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 20 ноября, во всем мире отмечается день педиатра. В реалиях современного мира детское здоровье находится под угрозой как никогда раньше. Неудивительно, ведь сейчас, в период дистанционного обучения, школьники проводят за компьютерами слишком много времени. Большая нагрузка приходится не только на зрение, которое и без того страдает в современном мире, но и на спину, ухудшается осанка, нарушается кровоснабжение мозга.

Проректор по акушерству и педиатрии РостГМУ, доктор медицинских наук Александр Лебеденко перечислил основные правила, которые помогут избежать негативных последствий от образа жизни, который диктует детям пандемия коронавируса.

Важно понимать, что даже после дистанционных уроков школьники зачастую остаются дома, на улицу не выходят. Весь день сидеть неподвижно в одной позе, глядя в монитор компьютера и телефон, очень вредно для растущего организма. Александр Анатольевич считает, что физические упражнения в таком случае - необходимость.

- Я рекомендую придерживаться привычного школьного распорядка, несмотря на дистанционный формат. Четко соблюдать режим труда и отдыха - 40 минут урок и 15-20 минут перерыв после него, - говорит доктор медицинских наук.

- В это время ни в коем случае нельзя переключаться на телефон, интернет или игровые приставки. Надо встать и просто походить по дому, сделать легкую разминку - приседания, наклоны. Если есть тренажер, то можно позаниматься на нем.

Отдельный вопрос - здоровье глаз. Сумасшедшие нагрузки, вынужденная концентрация на мелком тексте и яркий свет монитора медленно, но гарантировано ухудшают остроту зрения.

- Врачи рекомендуют школьникам проводить за экраном не больше двух часов в день. Учитывая, что во время учебы у ученика пять-шесть «виртуальных» уроков, нагрузка на глаза очень высока. Потому важно проводить тренировку глаз: просто подойти к окну и минут 10 поочередно смотреть сначала на ближние затем на дальние объекты. С помощью этого напряжение органов зрения значительно уменьшится, - отмечает Александр Анатольевич.

Для детей и подростков общение со сверстниками, друзьями имеет важное психологическое значение. В первую очередь это социализация, понимание, как правильно вести себя в обществе. "Дистанционка" лишает детей такой возможности. По словам профессора, родителям собственными действиями необходимо подавать правильный пример.

- Если взрослые в другой комнате сами за компьютером проводят весь вечер, то как, глядя на них, ребенок может вести себя по-другому? Надо больше гулять и общаться без использования гаджетов, - обращает внимание ученый.

- Важный совет хочу дать родителям — помните, что ребенок занимался у компьютера целый день. Это значит, что он израсходовал свой лимит работы за экраном, поэтому вечером развлекательные передачи, компьютерные игры и приставки надо исключить. Замените их совместной прогулкой, семейным чтением, общим занятием, во время которого можно поговорить по душам, расспросить о его настроении, переживаниях, устремлениях. Это будет полезно и детям и родителям.

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