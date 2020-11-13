Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 ноября 2020 года: выздороветь удалось почти 27,5 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 305 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 13 ноября прирост за сутки - 305 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 34 347 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 305 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 157 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 013 человек. Выздороветь удалось 27 440 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 817,3. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 41 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (114), Сальском (17) районе, Каменске-Шахтинском (15), Таганроге (14), Неклиновском (13) районе, Волгодонске (11), Гукове (11), Верхнедонском (10) районе, Новочеркасске (8), Шахтах (8), Новошахтинске (7), Семикаракорском (7) районе, Звереве (6), Мясниковском (6), Аксайском (5), Красносулинском (5), Тарасовском (5), Цимлянском (4), Багаевском (3), Веселовском (3), Зерноградском (3), Миллеровском (3) районах, Батайске (2), Зимовниковском (2), Милютинском (2), Морозовском (2), Октябрьском (2), Песчанокопском (2), Тацинском (2), Усть-Донецком (2) районах, Азове (1), Азовском (1), Белокалитвинском (1), Егорлыкском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Константиновском (1), Матвеево-Курганском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,9 % - от 46 до 65 лет, 20,7 % - от 66 до 79 лет, 6,2 % - старше 80 лет, 0,7 % - дети. В стационарах содержатся 1 836 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте 39, 52, 60, 61, 66, две 70, 72, 74, 79, 83 и 91 года и семеро мужчин – 49, 59, 60, 65, двое 68 и 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 20 561 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 92,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 112,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 023 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1027,4 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 ноября 2020 года: количество зараженных превысило 34 тысячи человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 12 ноября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!