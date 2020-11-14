Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 ноября 2020 года: количество зараженных коронавирусом перевалило за 34,5 тысячи человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 310 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 14 ноября прирост за сутки - 310 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 34 657 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 310 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 157 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 031 дончанина. Выздороветь удалось 27 678 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 824,7. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (129), Новочеркасске (23), Новошахтинске (12), Каменске-Шахтинском (11), Миллеровском (10), Сальском (10), Аксайском (9) районах, Волгодонске (9), Белокалитвинском (8) районе, Таганроге (8), Шахтах (8), Батайске (7), Песчанокопском (7), Цимлянском (7), Неклиновском (5), Боковском (4) районах, Гукове (4), Егорлыкском (4), Семикаракорском (4) районах, Азове (3), Азовском (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3), Чертковском (3), Багаевском (2), Волгодонском (2), Зерноградском (2), Тарасовском (2), Веселовском (1), Заветинском (1), Зимовниковском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,2 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1 % - от 46 до 65 лет, 20,6 % - от 66 до 79 лет, 8,1 % - старше 80 лет, 1 % - дети. В стационарах содержатся 1 836 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 10 женщин в возрасте 48, 52, 53, 55, 57, 59, 70, 72, 74 и 90 лет и восемь мужчин – 44, 49, 53, двое 67, 73, 83 и 91 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 20 802 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 92,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 113,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 242 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1036,6 тысячи исследований.

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