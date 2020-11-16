В ночь на пятницу 13-е у многодетной семьи сгорели дом и деньги

От дома остался только обугленный фасад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятница тринадцатое для семьи Алексеевых перестало быть мистической датой. В этот день у них сгорел дом вместо со всеми вещами, которые были внутри. Огонь разбушевался рано утром, хозяева еще спали. Когда начался пожар, они в панике выбежали на улицу, забыв про все, чтобы осталось внутри. Теперь семья пытается жить по-новому, принимая помощь от всех неравнодушных людей.

ДОМ ВСПЫХНУЛ КАК СПИЧКА

Трагедия произошла рано утром в доме в переулке 9-й Лазоревый, 14. Как рассказал "Комсомолке" глава семьи Александр, примерно в четыре часа утра его разбудила супруга. Елена заметила, как на втором этаже их дома начался пожар. Предположительно огонь появился из-за короткого замыкания в сети.

- У нас часто скачет напряжение. Видимо ночью был очередной перепад, стабилизатор не выдержал и начал искриться. А там комнаты еще не закончены, стройвариант, - говорит Александр.

Супруги выскочили на улицу. Мужчина успел одеть только брюки и рубашку. На место сразу вызвали спасателей. Пожарный наряд приехал через несколько минут. Огнеборцы растянули шланги и принялись заливать оба этажа водой. Дом был полностью сделан из дерева. Цельный сруб загорелся, как спичка. За несколько минут огонь распространился по всей площади здания. Яркое пламя было видно за многие километры.

Пожарники пытались потушить дом в течение трех часов. Все попытки остановить пламя закончились неудачей. К утру остались только обгорелый фасад и горы пепла. Все, что было внутри, сгорело. Это и личные вещи, и деньги, документы Александра и детей. По счастливому стечению обстоятельств паспорт супруги Елены находился в машине, которую огонь не тронул.

СЕМЬЯ ЖДЕТ ЧЕТВЕРТОГО

- Несколько дней назад я продал свою машину. Все деньги хранил дома. Теперь их нет. Как говорит моя жена, начинаем жизнь с нового листа, - с досадой признается мужчина.

У семья четверо детей, еще один на подходе. С ними живут только трое: возрастом 3, 11 и 15 лет. В роковую ночь они гостили у своей бабушки, дома их не было. Кроме того, Елена на втором месяце беременности. Сейчас семья переехала к ее родителям. Сразу после случившегося неравнодушные люди бросили клич о помощи в социальных сетях. В первую очередь необходимы были теплые вещи и обувь.

- На мое удивление очень многие привезли одежду, продукты. Некоторые скидывают деньги. Нам пообещали помочь в администрации города, - добавил погорелец.

Мы связалась мэрией Ростова-на-Дону, чтобы узнать, каким образом будет оказана поддержка семье. Там пообещали в скором времени дать всю информацию.

АЛЛО!

Если вы хотите помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, звоните по номеру редакции "Комсомольской правды" 333-24-22 и на номер Whathapp 8-909-409-00-00.

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