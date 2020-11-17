Одурманивал и забирал имущество: в Ростове судят москвича, заманивавшего людей в японскую секту

Дело еще рассматривают в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд предоставит 23 ноября право последнего слова фигуранту громкого уголовного дела о российском структурном подразделении запрещенной в России террористической организации «Аум Синрике».

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», на скамье подсудимых – 48-летний москвич, еще в 90-х вступивший в религиозную японскую организацию «Аум Синрике» (ставшую печально знаменитой на весь мир после организации теракта в токийском метро, - прим. автр.). Именно его следствие считает руководителем российской ячейки, которая в последние годы вновь активно вербовала новых адептов в свои ряды с помощью соцсетей.

Активизировавшаяся сета затягивала в омут жителей столицы, Санкт-Петербурга, городов Юга России под видом приглашений на курсы оздоровления, восточных практик и йоги. На самом деле люди подвергались серьезному психологическому воздействию. Во время богослужений использовались психотропные вещества. А свое имущество и деньги за «курсы оздоровления» новые адепты отдавали монахам-саманам, а те переправляли, как считает следствие, японским кураторам. Не исключено, что эти средства — а в деле фигурирует цифра в 88 миллионов (!) рублей - шли на финансирование терроризма.

Задержали 48-летнего москвича в Волгограде, еще в мае 2018 года, когда он со своими приспешниками организовывал новые курсы «оздоровления» и «чистки кармы», собирая дань с новообращенных доверчивых людей. Глава ячейки упорно утверждал, что всего лишь заботится о своем здоровье и несет свет здорового образа жизни в массы…

Гособвинитель просил у суда признать обвиняемого виновным в пособничестве запрещенной террористической организации. И потребовал для него наказания в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, последнее слово подсудимому дадут произнести в понедельник, 23 ноября. А затем суд удалится в совещательную комнату, после чего последует и вынесение приговора.

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В зал суда конвоиры завели аккуратного, чуть полноватого человека средних лет с цепким взглядом, одетого в серую полосатую рубашку. Медицинская маска закрывала нижнюю часть его лица. Он уселся на скамью подсудимых. И перед началом процесса перемолвился лишь парой фраз со своим защитником.

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НАША СПРАВКА

О секте заговорили во всей Японии в августе 1989 года, когда между ее адептами и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Однако адвокат образовавшейся на этой почве Ассоциации жертв «Аум Синрике» был убит вместе с женой и сыном.

Со временем секта превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах мира. Своих адептов из лап не выпускала (известно об исчезновении при странных обстоятельствах 40 ее членов) и занималась похищением людей. А еще активно готовила боевиков в ожидании конца света.

К активной фазе террористических действий сектанты перешли в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ. Погибли семь человек, сотни были отравлены. А спустя год, 20 марта 1995 года, 13 человек погибли, около шести тысяч пострадали. Секта организовала зариновую атаку в токийском метро.

16 мая того же года был арестован «учитель» Секо Асахара. После его ареста были обнаружены завод по производству боевых отравляющих веществ и технологическая документация по обогащению урана, принадлежащая секте. Удалось доказать причастность «учителя» и его приспешников к убийствам и похищениям людей. Асахара объяснял все это очищением людей от плохой кармы. Он заявил: «Массовое убийство - это прекрасно!». 26 февраля 2004 года он был приговорен к смертной казни.

КСТАТИ

«Аум Синрике» запустила свои щупальца в Россию в лихие 90-е. В 1992 году «учитель» лично посетил Москву. Встречался с рядом политических и религиозных деятелей. И даже выступал в ведущих университетах страны перед студентами! Его появление сопровождалось мощнейшей рекламной кампанией. «Учитель» обеспечил себе выступление в передачах на радио, по телевидению. «Аум» официально зарегистрировалась в столице и открыла шесть своих филиалов. Инициации с массовыми медитациями ее адепты проводили даже на стадионе «Олимпийский».

Пока «учитель» и его адепты пудрили нашим людям мозги, заманивая в свои ряды новые жертвы, другие их приспешники пытались добыть образцы нашего стрелкового оружия, военных разработок, купили списанный вертолет МИ-8 и хотели купить танк. Потом, когда все вскрылось, после газовой атаки в токийском метро отношение к секте, конечно, изменилось. Верховный суд РФ 20 сентября 2016 года признал организацию «Аум Синрике» террористической и запретил ее деятельность на территории России.