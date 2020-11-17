«Я получаю по 100 тысяч в месяц»: как пандемия коронавируса ударила по стриптизершам

Девушка в этой сфере уже более полугода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пандемию коронавируса многие заведения Ростовской области стали испытывать финансовые трудности. Этому можно найти множество объяснений, но главное - ограничительные меры, введенные с целью не допустить стремительного распространения инфекции. Нестабильное состояние трудовой сферы внесло свою ложку дегтя в доходы как крупных корпораций, так и частных «лавочек». Как итог, люди все меньше тратят деньги на развлечения.

МАСТЕРСТВО ТАНЦЕВ - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Однако есть и те, кому удается нивелировать эти вызовы. Всем известно, что продается лучше всего. Даже в самые голодные времена прекрасное женское тело притягивало набитые кошельки. Мужчины и по сей день готовы отдавать кровные, чтобы хоть одним глазком полюбоваться на запретный плод.

Главная цель стриптиз бара: как оформить, преподнести желаемое в угоду богатых клиентов? Одна из сотрудниц пикантного заведения приоткрыла для «КП-Ростов» завесу профессиональных тайн. 27-летняя ростовчанка Мария* (имя изменено, - прим. автр.) уже больше полугода работает стриптизершей. Как она сама признается, во всех заведениях города свои правила.

- В нашем баре тебе необязательно показывать мастерство танцев на пилоне. Главное - это коммуникативные навыки. Нужно уметь общаться с клиентом, заинтересовать мужчину, - говорит Мария.

СРЕДИ РАБОТНИЦ — ПОСТОЯННАЯ ТЕКУЧКА

Работа заключается в том, чтобы уделить внимание, очаровать и, конечно, заработать на этом. Все девушки в баре ходят в нижнем белье, либо вообще без него. Помимо дорогостоящего алкоголя, который в заведении льется рекой, существуют дополнительные услуги, без которых стриптиз - не стриптиз.

- Например, приватный танец. Пять минут - не меньше тысячи рублей. Там я раздеваюсь полностью. Если мужчине понравилась определенная девушка, он может заплатить раз в пять больше, чтобы только она была рядом с ним весь вечер, - говорит Мария.

Полный штат «девочек» - около двух десятков человек. Почти все студентки до 23 лет. Есть опытные старожилы, есть и новенькие. Очень многие замужем и воспитывают детей. Как правило, их супруги не работают, ведь деньги есть и так. Между тем, в заведении постоянная текучка, так как многие не выдерживают ночного графика или специфики работы. По словам девушки, минимум нужно отработать три смены в неделю. Каждая заканчивается рано утром, спать приходится днем.

- Первое время я получала не так много, как могла бы. Сейчас зарабатываю от двух до пяти тысяч рублей в сутки. Работаю почти без выходных. В среднем выходит, что я получаю по 100 тысяч рублей каждый месяц. Бывает и больше, - говорит ростовчанка.

А вот до пандемии средний чек девочек за тот же срок составлял в два раза больше.

90 ПРОЦЕНТОВ - ЖЕНАТИКИ

Как признается девушка, в пандемию коронавируса ситуация изменилась в худшую сторону. Рабочий день стал значительно короче — работают заведения официально до 22 часов, а по факту — до последнего клиента. В масках и перчатках — только официанты, а вот девушкам такие аксессуары пикантности, по мнению клиентов, не придают.

Стало меньше и гостей: заведение посещает только треть от прежнего количества клиентов. Однако даже этого хватает, чтобы бар и его сотрудницы зарабатывали хорошие деньги.

- Средний чек, конечно, стал меньше. Как минимум за ночь мужчина тратит 15 тысяч рублей, но есть и те, кто готов отдохнуть на 100 тысяч. Такое довольно часто. Примерная возрастная категория - от 30 до 55 лет. При этом 90 процентов - женатые, у которых есть дети. Об этом говорят сами клиенты, - рассказывает Мария.

На вопрос: «Зачем это им?» мужчины отвечают так: «Рутина достала». И потому готовы платить огромные деньги за общение с очаровательной незнакомкой.

ЗА СЕКС — ТАКСА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- Часто бывает, когда посетители начинают приставать и трогать меня. Это строго запрещено правилами заведения, - говорит стриптизерша. - Если на первое замечание не следует реакция и мужчина не прекращает, зову охранника. Его просто выводят из бара и заносят в черный список.

По словам девушки, такая работа ее полностью устраивает. Однако есть и негативные последствия. Времени на личную жизнь совсем не остается, как и желания выстраивать отношения. Внимание мужчин превращается в разменную монету, а красноречивые речи - в пустой звук.

И, пожалуй, самый главный вопрос — спят ли девушки с клиентами?

- Да, но не все. Это не очень приветствуется администрацией заведения, потому что с тобой «на выезде» может случился все, что угодно, - говорит работница сферы услуг. - Никакой ответственности за тебя не несут. Если клиент понравился и девушка уезжает с ним, то она должна компенсировать потери бара и заплатить порядка десяти тысяч рублей. Логично, ведь эти деньги мужчина мог бы потратить на выпивку или приватные танцы.

Вот и получается, что стриптизерша должна попросить столько, чтобы хватило и на «штраф», и осталось для себя. Ценник, если девушку увозят прямо с работы, обычно варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Дорого, но услуга востребована.

Но наша собеседница уверяет, что такой экстрим зачастую не нужен, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Взрослые мужчины готовы платить даже за простое общение, ведь главное для многих, как бы банально не звучало, это внимание.

*Девушка встретилась с нашим корреспондентом на улице в медицинской маске и не назвала своего настоящего имени.