Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 ноября 2020 года: скончались от болезни еще 13 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 314 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону на 17 ноября прирост за сутки - 314 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 35 595 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 314 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 171 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 076 дончан. Выздороветь удалось 28 474 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 847. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (132), Семикаракорском (11) районе, Каменске-Шахтинском (10), Новочеркасске (10), Шахтах (10), Красносулинском (10), Аксайском (9) районе, Таганроге (9), Миллеровском (9), Неклиновском (8), Сальском (8) районах, Батайске (7), Волгодонске (7), Новошахтинске (7), Верхнедонском (5), Зерноградском (5), Тацинском (5) районах, Азове (4), Морозовском (4), Мясниковском (4), Орловском (4),Шолоховском (4), Каменском (3),Милютинском (3), Тарасовском (3), Азовском (2), Волгодонском (2), Егорлыкском (2), Матвеево-Курганском (2), Песчанокопском (2), Пролетарском (2), Ремонтненском (2), Цимлянском (2), Багаевском (1), Белокалитвинском (1) районах, Гукове (1), Донецке (1), Звереве (1), Кагальницком (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,2 % - от 46 до 65 лет, 16,2 % - от 66 до 79 лет, 5,7 % - старше 80 лет, 1,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 864 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте 60, 66, 69, 71 и две – 79 лет и семеро мужчин – 59, 60, 68, 74, 75, 79 и 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 21 602 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 93,24 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 114,85 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 625 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1062,8 тысячи исследований.

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