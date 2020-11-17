Не оправдал ожиданий: первый снег в донской столице не вызвал восторга у горожан

В донской столице выпал первый снег Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростове-на-Дону выпал первый снег, но он был совсем не таким, каким его ожидали горожане, просматривающие в соцсети снимки из северных районов региона. С утра за окнами ростовчане приготовились увидеть сугробы и бушующую за окном метель. Но не тут-то было, на улице лишь некоторые участки были припорошены легким редким снежком. Но синоптики в один голос прогнозируют ростовчанам снежный день.

В утренние часы будет достаточно холодно - от минус 2 до 0 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до плюс 1 градуса. Но к вечеру снова похолодает - до минус 1 градуса. Во вторник, 17 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. По прогнозам синоптиков, ростовчан в течение всего дня будут ожидать осадки в виде чередования дождя и снега, а в некоторые моменты и того, и другого одновременно.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 8-11 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение, что несомненно скажется на здоровье гипертоников, и составит 762-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 87 до 95 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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На дорогах даже возможно образование льда.

АЛЛО!

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