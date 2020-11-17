Трое суток без воды и еды: ростовский полицейский спас пенсионерку от смерти

Максим Волченский спас старушку от гибели. Фото: пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области

Участковый из Ростова-на-Дону, капитан полиции Максим Волченский, с детства хотел помогать людям. Несмотря на то, что в его семье не было людей с погонами, ростовчанин пошел работать в органы. Здесь его желание оказалось полностью реализованным. Чего только не видел 30-летний капитан за шесть лет работы – и семейные разборки, и «выпивох», и соседей-жалобщиков. Ко всем мужчина старается найти подход. Принцип Максима прост – постарайся вначале поговорить и убедить, а потом уже все остальное. Так что капитан, ко всему прочему, является еще и своего рода психологом. А на днях полицейский спас женщину от смерти.

Участковый пришел работать в органы в 2016 году. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

ПОИЛ С ЛОЖЕЧКИ

- Меня на участке знают многие, так как всю жизнь проработал на нем. И вот звонит мне мужчина из Москвы. Говорит, что три дня не может связаться со своей пожилой матерью,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Максим Волченский.

Полицейский тут же пошел по названному адресу. Максим долго стучал в дверь, но никто ему так и не открыл. Он понял, что случилась беда и действовать надо незамедлительно.

Капитан с помощью спасателей вскрыл в дверь и таким образом оказался в квартире одинокой женщины.

- Вошел в зал и увидел, что она лежит на полу возле дивана, - продолжает капитан полиции. - Женщина не могла шевелиться, говорить и, практически, находилась без сознания. Я вызвал скорую помощь, положил под голову подушку, а потом поил ее водой с ложечки.

Когда приехали врачи, участковый помог и им, - донес носилки с 80-летней старушкой до реанимобиля. Ростовчанку сразу же положили в отделение реанимации.

Медики рассказали Максиму Валерьевичу, который навестил спасенную им женщину в больнице, что еще небольшое промедление могло бы привести к летальному исходу. Женщина просто умерла бы от обезвоживания организма. Сейчас Валентина Ивановна идет на поправку. Но из больницы ее пока не выписывают. Как оказалось, Валентину Ивановну «разбил» инсульт, когда она вставала с дивна. Женщина, где стояла, там и упала. Подняться на ноги она уже не смогла. Три дня пенсионерка пролежала на полу без воды и еды.

Кстати, когда Максим Волченский навещал пенсионерку, она сказала ему спасибо, и пожелала никогда не болеть. Участковый, в свою очередь, также пожелал ей здоровья, благополучия, и попросил быть более аккуратной.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сейчас решается вопрос о поощрении сотрудника полиции.

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