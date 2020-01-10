«Спасли Михалыча»: 12-летняя девочка отдала изувеченному на трассе алабаю свой подарок ко Дню рождения

История изувеченного на трассе под Ростовом-на-Дону алабая, которого вот так запросто прозвали Михалычем, не оставила равнодушных. Правда, позже. Это сейчас весь мир следит за его историей, а видео из клиники набирают рекордные просмотры. А в день, когда его нашли, он не был похож ни на большого белого медведя, ни на милого песика, набирающего тысячи лайков в Интернете. Тогда - на дороге - это было грязное и истекающее кровью нечто, которое из последних сил и всей своей собачьей душой стремилось к спасению. Чутье не подвело.

На трассе машины пррсто проезжали мимо. Фото: группа в Facebooke "Обитель мудрых псов".

«МЕЛКИМИ ШАГАМИ К ВЫЗДОРАВЛЕНИЮ»

И хотя сотни машин в тот декабрьский день просто проехали мимо, кто-то сфотографировал несчастного и выложил в соцсети. Там его увидела ростовчанка Галина Косова. Сердце женщины - несколько лет назад она создала под Ростовом-на-Дону приют для сотен животных-старичков «Обитель мудрых псов» - дрогнуло. Она сразу же рванула на то место, где изувеченное животное жалось к обочине, корчась от боли и обиды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="362" height="640" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/753934" frameborder="0"></iframe> Михалыч на матрасе.

Уже в ветклинике выяснилось то, что разглядывать на месте не было ни сил, ни времени: дробью у пса была полностью изрешечена голова, рваные раны по всему телу, пробитая лапа, ножевое ранение на морде. Он был сильно истощен. А позже стало ясно - собака полностью ослепла. Казалось, будто пес вначале послужил живым манекеном для псин бойцовской породы, а уже после на казнь его обрек сам человек.

Раны Михалыча начинают заживать.Фото: Личный архив героя публикации

- Несмотря на колоссальную боль, Михалыч стойко переносил все процедуры, он доверился мне и врачам, - вспоминает Галина. - Первое время, чтобы сильно не стягивать перевязку на него даже надевали майку. Иногда казалось, будто он отрешен от всего. Со временем же явно воспрял духом. И в целом очень послушный и благодарный пациент. Сейчас в его режиме дня - сон, полезная еда, прогулки, тишина и покой... Так что мелкими шагами - к выздоровлению!

Первое время на Михалыча надевали майку. Фото: группа в Facebooke "Обитель мудрых псов".

ОТ КУРИЛ ДО ЕВРОПЫ

А тем временем историю Михалыча рассказала своим читателям и «Комсомолка», опубликовав реквизиты для помощи.

- Мне звонили из Новосибирска, Курильских островов, Казахстана, стран Европы, США, Канады и многих других, - говорит Галина Косова. - Одна из женщин даже сшила собственноручный матрац для Михалыча, а 12-летняя девочка, узнав историю собаки, все деньги, которые были подарены ей на День рождения, просто привезла вместе с мамой в ветклинику, где сейчас находится пес. Ее решение было окончательным и обсуждать его она не хотела. Все-таки такие поступки вселяют надежду на лучшее будущее.

Со всего мира для растерзанного животного собрали полмиллиона рублей.Фото: Личный архив героя публикации

Оказалось, что народ присылал деньги отовсюду. В общей сложности было собрано около полумиллиона рублей.

- Часть из них мы уже перевели в ветеринарную клинику за лечение Михалыча, - продолжает собеседница. - Его лечат достаточно дорогими лекарствами и хорошо кормят. Уже заказали в Питере специальные добавки для восстановления костей и суставов, а в Европе - витамин Д1. Но собака пока сильно истощена и времени на реабилитацию потребуется немало. Кстати, парень оказался с характером: если захочет идти в какую-то сторону, то у его спутника вариантов просто нет (смеется Галина). И это притом, что его состояние пока не позволяет использовать силу на полную катушку.

В ближайшие дни Михалыча выписывают из ветклиники. Фото: группа в Facebooke "Обитель мудрых псов".

«НОВОЙ БУДЕТ ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ»

А еще для Михалыча устроили самый настоящий Новый год.

- И пусть он не видит, как украшен его вольер, но он чувствует заботу о себе и доверяет несмотря ни на что, - рассказывает ростовчанка. - Кстати, к украшению себя для мини фотосессии он тоже отнесся не только благосклонно: теранулся о руки своей головой, мол, продолжайте. Раны уже заживают, а фигура начала сглаживаться. Он уже знает свой распорядок дня, ждет прогулок и миску с едой, укладывается на процедуры. Аккуратный - в вольере ни-ни: зовет, если хочет выйти в туалет вне графика. Я уверена для Михалыча предстоящий год будет не просто новым, новой будет вся его жизнь, жизнь, в которой больше не будет боли и жестокости. Кстати, уже в эти выходные забираем его домой, будет набираться сил на свежем воздухе.

А еще в полиции лежит заявление о жестоком обращении с животным. Делом Михалыча будут заниматься правоохранители.

Таким его нашли. Фото: группа в Facebooke "Обитель мудрых псов".

СЕМЬИ ДЛЯ МИХАЛЫЧА ПОКА НЕТ

Галина говорит, что, конечно, собранной суммы для пятилетнего Михалыча многовато.

- Мы даже писали в своих соцсетях: «Мол, хватит», - признается женщина. - Но некоторые отвечали, что впервые такое видят, когда отказываются от денег. Другие советовали направить оставшиеся на других животных. И, честно говоря, такая помощь весьма не лишняя. В моей обители сейчас живет 108 собак, многие из которых оказались на улице в силу самых разных жизненных обстоятельств. Как и у людей, у собак в старости тоже возникают проблемы со здоровьем.

Несколько недель за Михалычем ухаживали ветеринары.Фото: Личный архив героя публикации

Правда, несмотря на огромный отклик, пока желающих забрать Михалыча к себе пока так и не нашлось.

- Многие в первом порыве предлагали, - вспоминает Галина, - но когда эмоции чуть улеглись, все быстро сошло на нет, и не осталось ни одного претендента. Хотя, конечно, если найдутся добрые и ответственные руки, готовые подарит собаке дом и семью, то мы с Михалычем рассмотрим такой вариант. Но, как показывает практика, больные что собаки, что люди - никому не нужны. Но мне очень хочется верить, что на этот раз я ошибаюсь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/753935" frameborder="0"></iframe> Пес на прогулке.

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите помочь приюту «Обитель мудрых псов» или забрать Михалыча, звоните по телефону 8-962-957-79-89 администратору Ирине Евгеньевне З. Средства на корм, лечение животных можно перечислить на карту Сбарбанка 5336 6901 8358 0432. Она привязана к номеру телефона, указанному выше.

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