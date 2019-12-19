«Спасти Михалыча»: изувеченную собаку кровожадные садисты расстреляли и ослепили на трассе под Ростовом

Шокирующая история произошла на трассе в нескольких километрах от Ростова-на-Дону, где вдоль дороги беспомощно бродил истекающий кровью грязно-белый алабай. Несчастное животное с ужасными рваными ранами и следами от пуль на шкуре, обреченно жмущееся к обочине, видели многие ростовчане, едущие в город. Фотографии еле живого пса появились в соцсетях.

На призыв помочь умирающей собаке откликнулась волонтер хосписа «Обитель мудрых псов», которая, ни минуты не раздумывая, поехала выручать алабая из беды. С собой девушка взяла сына. Добравшись до места, она быстро нашла израненного четвероногого и провела с ним несколько часов, ожидая прибытия помощи. Все это время она не давала ему выйти на дорогу, берегла от машин.

Жмущееся к обочине животное видели многие ростовчане, едущие в город. Фото: «Обитель мудрых псов»

Внешне состояние искалеченного пса поразило ее до глубины души. Спасительница алабая едва сдерживала слезы, когда рассматривала следы от экзекуции, которую провели с добродушной собакой неизвестные изверги.

- Огромный, истощенный, израненный, слепой. Он ходил по дороге, его объезжали, не останавливаясь. Рваные раны со следами некроза! Голова изрешечена следами от пуль!! Критически истощен. Слеп. Проблемы с лапкой, - так описала увиденный кошмар потрясенный садизмом волонтер хосписа.

На голове алабая видны многочисленные следы от пуль. Фото: «Обитель мудрых псов»

Алабая отвезли в ветклинику, где началось лечение чудесно спасенного пса.

- Лечение будет долгим и мы будем благодарны любой помощи этому исстрадавшемуся мальчику. Назвали алабая Михалыч. Он как большой белый мишка. Раны забрили, открывшаяся картина страшнее, чем под шерстью. Глубокие раны чистить и чистить, - рассказали в «Обители мудрых псов».

Сотрудники приюта отметили, что животное, по всей видимости, использовали для притравки или в собачьих боях. Там он получил чудовищные повреждения.

Раны забрили, открывшаяся картина страшнее, чем под шерстью. Фото: «Обитель мудрых псов»

- Его должна была рвать очень большая собака, чтобы были такие раны. Один глаз спасти нельзя, разорвана роговица и выпирает изнутри. Второй глаз выглядит лучше, но по поведению Михалыча можно сказать, что либо он им не видит совсем, либо очень-очень плохо - только очертания предметов и тени. Сделали рентген лапы - кости прозрачные. Жесточайший остеопороз! И этим надо срочно заниматься, такая махина не может нормально жить на этих тонких косточках. Результаты анализов крови только подтверждают истощение, которое и так видно, - поведали зоозащитники о состоянии алабая.

Волонтеры сообщили, что оказавшись среди нормальных людей, Михалыч явно воспрял духом и перестал панически боятся жестокости от незнакомцев.

Неравнодушных людей просят оказать помощь Милалычу. Фото: «Обитель мудрых псов»

- Его никто не обижает, о нем заботятся, лечат, кормят, ему тепло и спокойно. Гулять выходит уже спокойнее, да и выгул рядом с ветклиникой огорожен, нет шума. Алабай доверяет, процедуры переносит спокойно, несмотря на боль. После перевязок решили одевать майку, чтобы сильно не стягивать перевязку, и он не сдвигал ничего. Хотя он и не пытается это сделать. Подбирается корм и добавки для осторожного вывода его из кахексии, в его состоянии резкий переход к усиленному питанию только все ухудшит. Михалыч все понимает. Он очень красивый, хотя и сильно запущенный, - добавили сотрудники приюта.

ВНИМАНИЕ!

Приют «Обитель мудрых псов» просит о помощи в лечении. Все, кто захочет поучаствовать в спасении Михалыча, могут оказать помощь по реквизитам:

Карта Сбарбанка 5336 6901 7663 2117 на имя администратора страницы «Обители» Ирину Евгеньевну З.

8-962-957-79-89 (привязан к карте)

vasilisa.zorina.2607@yandex.ru