2019-12-20T13:03:20+03:00
Общество

«Выстраданное счастье Розы Львовны»: Старую дворнягу после смерти хозяйки выбросили из квартиры

Собаку грозились отравить и несколько месяцев она скиталась по улицам, пока под Новый год ей не встретилась родственная душа
Ольга ГОПАЛО
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Собаку выгнали на улицу, чтобы она нашла счастье. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.Собаку выгнали на улицу, чтобы она нашла счастье. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.
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Глаза, посмотрев в которые, не сразу можно отвезти взгляд. В них столько мудрости, опыта и жизненной боли, что становится как-то не по себе. Особенно после того, как узнаешь ее историю. Роза Львовна - это кличка обычной ростовской дворняжки, которая ростом-то всего от горшка два вершка. Но так - уважительно и важно - звала ее любимая хозяйка. Несчастье пришло откуда не ждали: женщина умерла. А ее родственники не стали церемониться с домашней любимицей и просто выставили пса за дверь. Как говорится, с глаз долой и сердца вон!

Несколько месяцев собака бродила по улицам Новочеркасска. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.

Несколько месяцев собака бродила по улицам Новочеркасска. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.

«ОТРАВЛЮ, ЕСЛИ НЕ УБЕРЕТСЯ!»

Наверное, когда-то млеющая от любви и ласки своей хозяйки собачонка даже не сразу поняла, что произошло. Какое-то время она забегала в знакомый подъезд вместе с прежними соседями. Те помнили звонкий лай Розы Львовны, но никто не мог и предположить, что у собаки теперь нет дома. А когда узнали, то решили не вмешиваться.

Правда, жизни хотя бы и просто в подъезде под дверью - где Розе Львовне было хорошо, радостно и сытно - не получилось. Одна из местных жительниц решила помочь дворняге по-своему: отравить, если не уберется восвояси.

И тогда Роза Львовна - то ли нюхом, то ли собачьей интуицией почувствовала: любимая хозяйка не придет, а такая смерть - не для нее.

Несколько месяцев собака бродила по улицам Новочеркасска. Перебивалась случайными обедами и ночуя где придется. Историю про дворнягу с человеческим именем подхватили в социальных сетях. И одна из местных волонтеров решила забрать несчастное животное на какое-то время.

С новой хозяйкой. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.

С новой хозяйкой. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.

ВЫСТРАДАННОЕ СЧАСТЬЕ

- Даже после всего, что пережила Роза Львовна, она не забыла что такое любовь и доброта, - рассказывает Светлана Назарова. - И, несмотря на то, что с ней произошло, она по-прежнему остается ласковой и доброй малышкой. Мы забрали ее, понимая, что выжить на улице, там где она просто не знает как жить, просто невозможно. Но чудо существует, просто нужно верить в него.

Оказалось, что в доме волонтера Розу Львовну увидела одна из гостей и не смогла пройти мимо.

- Они сразу подошли другу другу, - улыбается Светлана. - Увидев ее, Роза Львовна, казалось, показала всю свою ласку и доброту, на которую способна. Это была любовь с первого взгляда!

В итоге сердце человеческое не выдержало. И наступление Нового года Роза Львовна уже встречает в новом доме, в своей постельке и с долгожданной хозяйкой. Она уже получила свой самый главный подарок - выстраданное собачье счастье, которое заслужила.

Роза Львовна готовится к Новому году. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.

Роза Львовна готовится к Новому году. Фото: из личного архива Светланы Назаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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