«Никому ненужное наследство»: Соседи решили скинуться и усыпить собаку, которая восемь лет прожила в подъезде

- Помогите этому бедняге найти дом! - такой клич о помощи разорвал ростовские паблики помощи животным. На фото немалых размеров дворняга смотрит на дверь грустными и непонимающими глазами. Пес отчаянно пытается попасть внутрь и не может понять, почему его не пускают. Он еще даже не догадывается - впереди у него голодная и холодная зима, а может и собачья смерть. Конечно, если не найдутся желающие протянуть ему руку помощи.

ХОЗЯЙКА ПЕРЕЕХАЛА, СОБАКА ОСТАЛАСЬ

Добродушного пса пугающих размеров знают и взрослые, и дети. Уже никто не помнит, как он появился во дворе на улице Лермонтовской, что в центре Ростова-на-Дону. Но тогда нашлась добрая душа - молодая девушка не смогла принять Чака (так называют дворнягу местные жители, - прим. автр.) в свою однушку, а потому организовала для него подстилку возле своей входной двери - в подъезде на втором этаже. А добродушного охранника подкармливали все жильцы пятиэтажки.

- Конечно, когда в подъезде живет такая махина, - ростовчанка Людмила машет в сторону Чака, который добродушно виляет хвостом в ожидании очередной вкусняшки, - не всем удобно. Но не выгонять же его на улицу?! Потому мы и смирились с таким соседством. Но не все. Восемь лет пес прожил у нас, но его покровительница переехала в другой район, а вот Чака с собой не забрала.

Пес отчаянно пытается попасть внутрь и не может понять, почему его не пускают.Фото: Личный архив героя публикации

СОБАКЕ - СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ?

Говорят, первое время непонимающий Чак часами просиживал у ее двери. Некоторым казалось, что у него то ли от тоски, то ли от обиды даже слезы на глазах наворачивались. А теперь новые хозяева вообще вытолкали пса на улицу и не пускают в подъезд. Им такое наследство оказалось не нужно.

- Крайней редко его пускают внутрь и уже не кормят, - продолжат Людмила. - И вот теперь жильцы собираются скинуться и усыпить собаку! Даже не представляете - как его жалко. А пес в возрасте, добряк, да и свою территорию прекрасно охраняет. Мне кажется, бедняге экстренно нужен дом и хозяин, который позволил бы ему спокойно и дожить в тепле эту и без того нелегкую жизнь! Подойдет и будка во дворе, и сарай. Лишь бы о нем заботились. Ну не заслуживает он такой собачьей смерти!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/716067" frameborder="0"></iframe> Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

АЛЛО!

Если вы хотите помочь Чаку

Телефон для связи: +79508413943, Людмила.

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