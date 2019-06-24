«Я боюсь спугнуть Хатино счастье»: Собаку, которую год назад вывезли умирать в поле, забрал новый хозяин

История дворняги, которую больше года назад вывезли в поле умирать, тронула очень многих людей. Как уже писала газета «Комсомольская правда-Ростов», и в снег, и дождь, и жару Хатя - как прозвали пса местные жители, не бросал место своей службы. Будто кто-то приказал ему: «Охраняй». И он не покинул свой пост даже тогда, когда поле было объято огнем: лишь перешел на противоположную сторону дороги. И ждал, что за ним вернуться. В другой исход собачье сердце верить отказывалось.

Год он охранял детскую будку, с которой предыдущий хозяин оставил его на верную гибель.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все это время Хатико подкармливали ростовчане, которые и рассказали «КП» о преданном псе. Каждую свободную минуту они ехали к собаке за два десятка километров от Ростова-на-Дону, чтобы как-то поддержать - косточкой, игрушкой, новой будкой. Взять в городскую квартиру возможности не было, а просто забыть о псе-однолюбе совесть не позволяла.

Местные прозвали его Хатико.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ОН ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛ ЗА ДОРОГОЙ»

После публикации в «Комсомолке» мы получили десятки комментариев с одним единственным вопросом в разных вариациях: «Где собака?». Многие неравнодушные люди со всей страны готовы были подарить Хатико частичку своей любви. Но дальше слов дело не шло. И, вот наконец, в пятницу, 21 июня, прямо с утра в редакции раздался звонок:

- Я прочел вашу статью и готов забрать собаку: приехать, куда скажете.

Он не покинул свой пост даже тогда, когда поле было объято огнем: лишь перешел на противоположную сторону дороги.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мужчина был настроен серьезно. Уже через несколько минут он перезвонил той, которая знала координаты поля, где нес службу Хатя. На следующий день решили ехать все вместе.

- Я раздобыла собачью переноску, - рассказала Марина, год ухаживавшая за собакой. - Уже утром мы были на месте: я с мужем, потенциальный хозяин со своей супругой и еще одна пара из соседнего поселка, которые также кормили Хатюшу. Надо сказать, пес сразу пошел на контакт с новым хозяином. Без особых усилий мы усадили его в переноску. А еще взяли с собой его миску и игрушки. Но все равно всю дорогу он внимательно следил за дорогой, будто запоминал путь обратно. Правда, оказавшись в новом доме быстро освоился - двор там очень большой. Есть и зелень, и деревья, и лужайка. Но главное - там есть любовь, которая так необходима исстрадавшемуся животному. А дальше еще одно чудо - пес дал одеть на себя ошейник. Это означало: Хатя признал и зауважал нового хозяина.

Веру в людей Хатя не потерял.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МЭР ГОТОВ БЫЛ ПРИЛЕТЕТЬ ЛИЧНО

- Люди очень хорошие, - продолжает Марина. - Они сразу окружили Хатю заботой и вниманием. Он признал новую будку. Все выходные играл с новой семьей и со своей новой подругой - таксой Лизой. Но все равно нет-нет, да и посмотрит на дорогу. Если честно, то я боюсь спугнуть Хатино счастье: кто знает, что у него в голове. Но верю, что эти люди смогут отогреть собачье сердце. Никогда не забуду фразу, которую мне сказал новый хозяин Хатико: «Если собака год ждет хозяина, это говорит о многом». Я думаю, они знали, на что пошли.

Теперь у Хати новая жизнь.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К слову, в тот же день - когда в «КП» позвонил теперь уже нынешний хозяин Хати, раздался еще один звонок (правда, спустя несколько часов). Как оказалось, историю о верном псе на сайте kp.ru прочел мэр одного из российских городов (нас попросили не называть его имени, - прим. автр.). Он готов был лично прилететь за тысячу километров, чтоб забрать Хатико к себе в дом. Но, узнав о том, что уже есть потенциальный хозяин, предоставил право выбора самому животному. И пес, похоже, его уже сделал. Вот уже третий день Хатя живет в семье ростовчанина - читателя «Комсомолки».