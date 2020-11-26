Что нужно иметь в домашней аптечке в период пандемии коронавируса, рассказал ростовский специалист

Аптечка со всем необходимым должна быть в доме каждого. Фото: Иван МАКЕЕВ

В период пандемии коронавируса каждый из нас стал еще больше задумываться о собственном здоровье. Неудивительно, ведь больницы и поликлиники заполнены пациентами, которые находятся на грани жизни и смерти. При этом коронавирус далеко не единственная опасность. Помимо новой инфекции существует огромное разнообразие вирусов и бактерий, атакующих всех от мала до велика.

Иногда болезнь подступает медленно: человек замечает первые симптомы за несколько дней, состояние ухудшается постепенно. Но бывают случаи, когда хворь валит с ног за одну ночь: лег здоровым, а проснулся уже больным. Что делать в такой ситуации и как обезопасить себя от непредвиденных неприятностей? За ответом на этот вопрос мы обратились к главному врачу медицинского центра "Славия" Тимуру Карнушину.

Опытный специалист отметил, что в доме каждого должна быть "аварийная" аптечка с набором необходимых лекарств. По его словам, сейчас стоит обратить внимание на сезонные заболевания.

- Приближается зима, наступают холода, а это значит, помимо коронавируса во всю активизируются простуда и грипп, - говорит Тимур Евгеньевич. - В первую очередь в аптечке необходимо иметь жаропонижающие препараты. Разумеется градусник, чтобы понять, насколько температура тела превышает норму. Важно сказать, что принимать жаропонижающие стоит, если температура поднялась ближе к 39 градусам.

Тимур Карнушин отметил, что это всем известные растворы, содержащие в составе парацетамол и витамин С. Они продаются в любой аптеке и помогут почувствовать себя лучше.

- Многие вирусы, и коронавирус в том числе, зачастую проникают в наш организм через верхние дыхательные пути. Сначала они размножаются в носоглотке, затем инфекция спускается вниз, начинаются боли в горле, бронхит, пневмония и прочее, - объясняет врач.

Становится понятно, что первый удар берет на себя горло. Нужно иметь лекарства, которые на первых порах могут устранить неприятные симптомы, что поможет вам при дальнейшем лечении.

- При боли в горле необходимо иметь в аптечке аэрозоли с противомикробным действием. Если мучает насморк, - капли, где действующее вещество - ксилометазолин. Появился кашель? Добавляем отхаркивающие средства, которые также можно купить в любой аптеке, - объясняет врач.

Также нужно иметь дома антигистаминные препараты, так как очень многие страдают аллергией. Часто она возникает неожиданно, человек даже не подозревает, как его организм отреагирует, например, на определенные продукты.

- Несчастные случае, к сожалению, частые гости нашей жизни. Ушибся, порезался, обжегся. Как минимум, нужно иметь эластичные бинты для перевязки, перекись водорода или зеленку, а также средства от ожогов, - добавил Карнушин.

А вот чем не стоит употреблять при недомогании, так это антибиотиками. Врач назвал это одной из главных проблем современности. Многие принимают их бездумно, при первых симптомах болезни. Важно понимать, что, если принимать антибиотики без рецепта, в будущем они не помогут.

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