Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 ноября 2020 года: количество зараженных увеличилось на 312 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 18 ноября прирост за сутки - 312 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 35 907 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 312 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 151 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 094 дончан. Выздороветь удалось 28 774 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 854,5. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 46 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (129), Красносулинском (11) районе, Батайске (10), Волгодонске (10), Азове (8), Таганроге (8), Каменске-Шахтинском (7), Песчанокопском (7) районе, Звереве (6), Аксайском (6) районе, Новочеркасске (5), Верхнедонском (5), Заветинском (5), Морозовском (5), Орловском (5), Сальском (5) районах, Гукове (4), Новошахтинске (4), Шахтах (4), Белокалитвинском (4), Зимовниковском (4), Кагальницком (4), Милютинском (4), Неклиновском (4), Семикаракорском (4), Чертковском (4) районах, Донецке (3), Багаевском (3), Боковском (3), Дубовском (3), Егорлыкском (3), Кашарском (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3), Миллеровском (3), Усть-Донецком (3), Азовском (1), Зерноградском (1), Каменском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Ремонтненском (1), Тацинском (1), Целинском (1), Цимлянском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,0 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,8 % - от 46 до 65 лет, 20,2 % - от 66 до 79 лет, 6,4 % - старше 80 лет, 0,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 883 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин – 52, 63, 70, 71, 73, 74, 86 лет и 11 мужчин – двое 64 лет, 66, 71, 72, 73, 80, 81, двое – 83 лет, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 21 853 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 93,49 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 115,35 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 405 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1065,2 тысячи исследований.

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