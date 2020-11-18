Снежное утро и пасмурный вечер: какая погода 18 ноября ожидает ростовчан

Снег в Ростове пройдет сегодняшним утром. Фото: соцсети

Спешащие ранним утром на работу ростовчане смогут застать летящие с неба снежинки и даже попасть в небольшую метель из-за усилившегося ветра. Но ближе к полудню осадки прекратятся, а вот серое и пасмурное небо так и останется над головами горожан.

В утренние часы будет достаточно холодно - от минус 3 до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 1 до минус 2 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до минус 3 градусов. В среду, 18 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, снег будет идти только утром, и прекратится снегопад к полудню.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 11-13 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение, что несомненно скажется на здоровье гипертоников, и составит 768-771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 77 до 95 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Долгожданные сугробы могут появиться только к вечеру.

АЛЛО!

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