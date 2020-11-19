Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 ноября 2020 года: выздоровели уже более 29 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 309 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 19 ноября прирост за сутки - 309 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 36 216 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 309 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 147 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 113 человек. Выздороветь удалось 29 191 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 861,8. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (128), Шахтах (10), Каменске-Шахтинском (9), Белокалитвинском (9) районе, Новочеркасске (8), Новошахтинске (8), Батайске (7), Аксайском (7), Неклиновском (7), Песчанокопском (6) районах, Волгодонске (5), Звереве (5), Верхнедонском (5), Константиновском (5), Красносулинском (5), Орловском (5), Тарасовском (5) районах, Гукове (4), Таганроге (4), Волгодонском (4), Матвеево-Курганском (4), Семикаракорском (4), Цимлянском (4), Багаевском (3), Дубовском (3), Заветинском (3), Зерноградском (3), Кагальницком (3), Морозовском (3), Ремонтненском (3), Сальском (3), Усть-Донецком (3), Чертковском (3), Азовском (2), Егорлыкском (2), Кашарском (2), Милютинском (2), Мясниковском (2) районах, Азове (1), Донецке (1), Веселовском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Куйбышевском (1), Миллеровском (1), Октябрьском (1), Родионово-Несветайском (1), Тацинском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской облати.

Среди новых заболевших 25,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,1 % - от 46 до 65 лет, 22,0 % - от 66 до 79 лет, 6,8 % - старше 80 лет, 3,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 840 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин – 60, 70, 72, 74, 79, 82 лет и 13 мужчин – 62, 65, 66, 68, 69, 71, двоим по 73, 80, 81, двоим по 83 года, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 21 101 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 93,71 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 115,81 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 526 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1072,7 тысячи исследований.

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