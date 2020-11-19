Лютые морозы ударят по донской столице

Лютые морозы ударили по Ростову-на-Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лютые морозы в донскую столицу принес ветер с севера. Сложнее всего придется тем горожанам, которые отправляются на работу ранним утром и не имеют личного транспорта. Уж им-то необходимо утеплиться основательно.

В утренние часы будет достаточно холодно - от минус 4 до минус 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 1 до 0 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до минус 4 градусов. В четверг, 19 ноября, в донской столице облачность будет только с утра, а днем распогодится и даже выглянет солнце. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 10-11 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на спад, что несомненно скажется на здоровье гипертоников, и составит 767-771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 59 до 84 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура по-прежнему будет минусовой.

АЛЛО!

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