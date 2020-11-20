168-килограммовый ростовчанин похудел на полцентнера в рекордно быстрые сроки

Ростовчанин до операции (на фото слева) весил 168 кг, а после - 120 кг. Фото: из архива героя публикации

Житель Ростова-на-Дону, 30-летний Евгений Серов (имя изменено – прим. ред.) с самого младенчества был крупным. Он появился на свет весом в пять килограммов. С тех пор большой размер размер был его неизменным спутником. В девятом классе школьник весил 136 кило! Именно тогда он впервые столкнулся с жесткой диетой.

- Родители отвели меня к врачу. Мне, конечно же, прописали строжайшую диету. Года два я не ел сладкого, мучного, копченого, жареного, - рассказал Евгений корреспонденту «Комсомольской правды -Ростов».

Ростовчанин признается, что в тот период своей жизни был постоянно голодным и злым. Зато похудел на 22 килограмма и студенчество встретил в хорошей форме.

ОПЯТЬ ВСЕ ПО НОВОЙ

Но отсутствие контроля за питанием со стороны родителей дало о себе знать. Евгений вновь начал набирать ненавистные килограммы. При этом мужчина активно занимался спортом, но голод брал свое. После учебы ростовчанин создал семью семьей. Сбрасывать вес стало еще сложнее. Ведь в холодильнике были постоянные соблазны, а жена не переставала баловать разносолами. А в 2017 году у Евгения начались проблемы с сахаром.

- Он очень сильно поднялся. Начал ходить по врачам. Сбивал сахар препаратами и диетой, - делится собеседник издания.

Но все это помогало лишь на время. А в 2019 году уровень сахара в крови стал практически критическим. Глюкометр показал отметку в 19 при верхней границе нормы в 5,5.

- В тот момент я пил очень много воды! По пять литров в день. Все из-за сахара. Пошел опять к врачу. Специалист сказал, что у меня два пути - или пожизненная диета, или же операция на желудке.

Подумав и посоветовавшись с близкими, Евгений выбрал второе.

ОПЕРАЦИЯ ШЛА 3,5 ЧАСА

О том, что решил прибегнуть к опперации Евгений ни капли не пожалел. Ведь результаты оказались даже лучше, чем он ожидал.

- На стол к хирургу я попал, когда весил 168 килограммов. Мне делали резекцию желудка. Операция длилась 3,5 часа. Орган уменьшали с помощью проколов в животе, те есть скальпелем меня никто не резал, - делится мужчина.

А уже к вечеру после такого серьезного вмешательства пациент смог вставать на ноги. Более того, дней через пять его выписали.

- Эту операцию сами врачи называют «операцией выходного дня», так как слишком сложная реабилитация не требуется. Но вот особое питание в первое время, конечно, быть должно,- продолжает Евгений.

«АППЕТИТ БЫЛ ВОЛЧЬИМ»

Как говорит мужчина, до помощи врачей его аппетит был волчьим.

- Даже наевшись, я продолжал есть и есть. После же операции все изменилось кардинально. Если раньше я съедал за раз по три антрекота, то сейчас могу откусить лишь кусочек, и уже не голоден, - признается Евгений.

С того момента, как ростовчанин оказался на операционном столе, прошло уже полгода и ушло целых 48 килограммов! Сейчас Евгений весит 120. Он изменился практически до неузнаваемости.

- Думаю, что надо скинуть до ста и тогда я буду доволен. Сахар меня сейчас вовсе перестал мучить. Хотелось поблагодарить Бурикова Максима Алексеевича, Сказкина Ивана Владимировича, Кинякина Александра Игоревича, Харагургиеву Любовь Сергеевну и Григорян Лусине Григорьевна. Они - врачи от Бога, профессионалы своего дела. Очень хорошее отношение к пациентам. Все - отзывчивые, прислушиваются к проблемам пациентов. Отдельно поблагодарить хотел сестринский медперсонал. Спасибо огромное им всем за то, что подарили мне новую жизнь и новое тело, - подытожил наш собеседник.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Не опаснее удаления аппендицита»

Максим Буриков, руководитель Центра медицины ожирения и диабета:

- При сегодняшнем уровне развития бариатрической медицины можно смело заявить - эти виды операций не опаснее, чем, например удаление аппендицита. Мало того, при их проведении мы используем настолько современные технологии и расходные материалы, что делает их даже более безопасными. Но есть одно условие - бариатрическую операцию следует делать только при наличии у пациента показаний, и проводить ее должен только опытный хирург с достаточным опытом и квалификацией. Поскольку эти операции не из дешевых, время от времени мы сталкиваемся со случаями, когда нам приходится переделывать работу за врачами, которые не имея достаточного опыта, решили подзаработать.

А вот если говорить о процессе реабилитации, то уже через два часа после операции пациент может вставать и ходить, через два-три дня мы выписываем, его из стационара, через десять дней он может выходить на работу, если она не связана с физическим трудом, а через месяц возвращается к полноценной жизни. Максимальный эффект от операции достигается через 6-8 месяцев, но тут уже многое зависит не от врача, а от пациента - насколько скрупулезно он соблюдает наши рекомендации, насколько активно двигается. Ведь бариатрическая операция это пусть и эффективный, но инструмент - если сидеть на одном месте и ждать, пока превратишься в стройного красавца, такого впечатляющего эффекта не будет.

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