Бабушка спрыгнула со второго этажа: донские инспекторы спасли пенсионерку из горящей квартиры

лейтенанты полиции Сергей Петренко и Евгений Ситников. Фото: ГИБДД по РО

Донские инспекторы ДПС спасли пенсионерку, которая оказалась в заложниках сильного пожара. Женщина не могла самостоятельно выбраться из жилища. Все случилось ранним утром в одном из многоквартирных домов станицы Красноярской. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Двое инспекторов - лейтенанты полиции Сергей Петренко и Евгений Ситников на служебной машине находились на задании в Цимлянском районе. Примерно в 6 утра они заметили яркий свет. Это было зарево пожара, который разгорелся в соседнем доме. Инспекторы направились к месту. Подъехав они обнаружили, что горит квартира на втором этаже жилого здания. На подоконнике стояла пенсионерка, держась из последних сил за оконную раму. Женщина звала на помощь, криком пыталась разбудить спящих соседней, но тщетно.

Полицейские не растерялись. Они растянули одеяло и стали уговаривать бабушка прыгнуть вниз. Это был единственный шанс выжить, ведь из-за густого дыма покинуть квартиру через дверь было уже невозможно. Еще несколько секунд и полицейские поймали женщину с высоты нескольких метров.

Не теряя времени, они зашли внутрь и стали будить соседей. К этому времени на место уже выдвинулись все экстренные службы. Пока пожарные и скорая помощь мчались на происшествие сотрудники полиции организовали эвакуацию людей, не допустив суеты и паники.

Спустя несколько минут все жильцы убыли на улице. Оказавшись на месте, пожарные стали тушить пожар, который уже распространился на соседнюю квартиру и мог перекинуться дальше. К счастью, спасателям удалось быстро справится с возгоранием. Как позже отметили специалисты, огонь мог появится из-за утечки бытового газа.

Благодаря мужеству и четким действиям инспекторов удалось спасти жизнь пожилой женщине. Сейчас решается вопрос об их поощрении.

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