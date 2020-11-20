Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 ноября 2020 года: новые случаи зафиксированы в 44 городах и районах

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 307 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 20 ноября прирост за сутки - 307 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 36 523 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 307 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 137 человек. Врачи не смогли спасти жизнь уже 1 131 дончанина. Выздороветь удалось 29 333 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 869,1. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (123), Батайске (11), Аксайском (10), Сальском (10) районах, Звереве (9), Новочеркасске (9), Неклиновском (9), Красносулинском (8) районах, Каменске-Шахтинском (7), Новошахтинске (7), Цимлянском (6) районе, Волгодонске (5), Гукове (5), Таганроге (5), Каменском (5), Константиновском (5), Миллеровском (5), Орловском (5), Тарасовском (5), Белокалитвинском (4), Егорлыкском (4), Зимовниковском (4) районах, Шахтах (3), Багаевском (3), Верхнедонском (3), Заветинском (3), Зерноградском (3), Кагальницком (3), Мясниковском (3), Песчанокопском (3), Семикаракорском (3), Усть-Донецком (3), Чертковском (3), Волгодонском (2), Шолоховском (2) районах, Азове (1), Донецке (1), Боковском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1), Ремонтненском (1), Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,4 % - от 46 до 65 лет, 23,8 % - от 66 до 79 лет, 6,8 % - старше 80 лет, 1% - дети. В стационарах содержатся 1 820 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин – 56, 59, 63, 67, 71, 77, 80, 88 лет и десять мужчин – 55, 60, двое по 61 году, 57, 66, 69, 78, 82, 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 22 344 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 93,97 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 116,31 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 207 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1081,94 тысячи исследований.

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