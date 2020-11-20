Густые черные тучи снова накроют Ростов-на-Дону

В донской столице снова будет облачно и дождливо
Фото: "КП" Архив
После лютых морозов в донской столице значительно потеплеет. Но синоптики сообщили о возможном дожде, который начнется ближе к ночи, а так как температура в темное время суток опускается ниже нуля, это приведет к образованию гололеда.
В утренние часы будет достаточно холодно - от минус 4 до минус 5 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до плюс 1 градуса. Но к вечеру снова похолодает - до 0 градусов. В пятницу, 20 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, вечером возможен дождь.
Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 10-12 метров в секунду.
Атмосферное давление резко пойдет на спад, что несомненно скажется на здоровье гипертоников, и составит 759-766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 83 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
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АЛЛО!
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