Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 ноября 2020 года: еще 311 человек человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 311 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 21 ноября прирост за сутки - 311 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 36 834 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 311 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 146 человек. Врачи не смогли спасти жизнь 1 151 дончанина. Выздороветь удалось 29 595 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 876,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 47 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (126), Батайске (10), Таганроге (10), Аксайском (10), Сальском (10) районах, Новочеркасске (9), Новошахтинске (7), Белокалитвинском (7), Красносулинском (7), Верхнедонском (6), Миллеровском (6), Мясниковском (6), Неклиновском (6), Орловском (6), Ремонтненском (6), Семикаракорском (6) районах, Каменске-Шахтинском (5), Матвеево-Курганском (5), Тарасовском (5) районах, Волгодонске (4), Зимовниковском (4) районе, Азове (3), Гукове (3), Заветинском (3), Куйбышевском (3), Милютинском (3), Октябрьском (3), Усть-Донецком (3), Чертковском (3), Боковском (2), Веселовском (2), Волгодонском (2), Егорлыкском (2), Каменском (2), Константиновском (2), Мартыновском (2), Шолоховском (2) районах, Донецке (1), Шахтах (1), Багаевском (1), Дубовском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Обливском (1), Пролетарском (1), Тацинском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5 % - от 46 до 65 лет, 22,5% - от 66 до 79 лет, 4,2 % - старше 80 лет, 1,3 % - дети. В стационарах содержатся 1 838 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин – 71 года, две – 73 лет, 74, 77, 79, 82 лет – и тринадцать мужчин – двое – 61 года, 64, 65, двое – 66 лет, 67, двое – 73 лет, 75, 81, 82, 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 22 611 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 94,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 116,81 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 242 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1090,2 тысячи исследований.

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