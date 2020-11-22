Коронавирус в Ростовской области, новости на 22 ноября 2020: скончались 13 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 22 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 22 ноября в Ростовской области выявили еще 313 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели почти 37,5 тысяч человек. За последние сутки выздоровели 275 жителей, а всего – более 30 тысяч.

Большинство новых случаев, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Таганрог, Новочеркасск и Неклиновский район. На данный момент в стационарах проходят лечение 1935 человек. 147 из них не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи приняли решение подключить людей к аппаратам ИВЛ.

За последние 24 часа от коронавируса скончались еще 13 человек. Это семь женщин в возрасте от 50 до 82 лет, а также шестеро мужчин – от 67 до 82 лет. У всех медики выявили хронические заболевания, что и могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за все время пандемии жертвами вируса стали 1184 жителей Дона.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 23128 человек. Всего врачи обследовали почти 118 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О «странных» симптомах и последствиях коронавируса рассказал ростовский врач

Специалист прокомментировал самые частые жалобы пациентов (подробнее)