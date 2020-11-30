Зима 2020-2021 в Ростове-на-Дону: какая погода ждет ростовчан в декабре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима 2020-2021 в Ростове-на-Дону: какая погода ждет ростовчан. Совсем скоро придет зима. Декабрь уже стоит на пороге и готов удивить всех жителей области своей непредсказуемой погодой. На Дону давно привыкли к постоянным перепадам температуры, сильному ветру и бесконечным дождям, ведь именно так выглядит южная зима. При этом из года в год люди ждут совсем другое: снег, морозы и солнце. Может быть повезет в этот раз повезет больше? Мы узнали, какой погоды ждать в декабре.

Так, по данным сервиса "Яндекс-погода", в течение всего месяца будет лишь три ясных дня, когда Ростов-на-Дону окутают солнечные лучи. Во все остальное время установится пасмурная погода, только изредка стоит ожидать прояснений.

В первые недели декабря температура будет подниматься до 6 градусов тепла. Однако в темное время суток следует готовиться к резкому похолоданию и плотным заморозкам.

Нередки и декабрьские осадки: как минимум дожди будут идти по два раза в неделю. В такие дни поднимется сильный ветер до 8 метров в секунду. Первые капли жителям Ростова стоит ожидать уже 6 декабря.

Погода во второй половине первого зимнего месяца станет больше похожа не предновогоднюю. Сначала на два дня покажется солнце, затем температура устаканится в пределах от минус одного до плюс одного, пойдет снег и подует ветер. Сильных морозов, по данным синоптиков, ожидать не стоит. Вот только те значения, которые покажут уличные градусники, не отразят реальный погоды. Специалисты предупреждают, что минус один градус будет ощущаться, как пять градусов мороза.

Таким образом, погода в декабря для ростовчан будет нестабильной с неожиданными поворотами. Теплые деньки будет сменять холодные, постоянно чередуясь. В любом случае следует запастись теплыми вещами и готовиться к главному празднику страны - Новому году.

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