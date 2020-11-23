Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 23 ноября 2020: скончались еще 19 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 ноября 2020 года. Фото: ООН

По состоянию на 23 ноября 2020 в Ростовской области выявили еще 310 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели 37 769 человек. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 200 жителей, а всего - более 30 тысяч человек.

Большинство новых случаев заражения, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Новошахтинск и Таганрог. В стационарах проходят лечение 1 992 пациента. Среди них в тяжелом состоянии 153 человека. Врачи приняли решения подключить их к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать они не могут.

За минувшие 24 часа в результате заражения коронавирусом скончались еще 19 жителей Дона. Это 11 женщин в возрасте от 59 до 89 лет, а также восемь мужчин - от 48 до 77 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в области стали 1 203 человека.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 23 300 жителей. Всего же врачи обследовали более 118 тысяч дончан.

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