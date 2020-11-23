«Попросила интимные фото»: дончанка обвинила молодого депутата в сексуальных домогательствах

Владимир Юров получил массу неприятностей после переписки в соцсети. Фото: из архива героя публикации

Владимир Юров, депутат городской думы в Азове, совершенно неожиданно для себя оказался в центре интимных разборок. Возможно, дело в том, что для незамужних девушек из небольшого городка холостой начинающий политик с перспективой карьерного роста – партия завидная.

27-летний Владимир поначалу не особо удивился, когда ему в «Инстаграм» написала симпатичная молодая брюнетка Елена И. (имя «изменено» - прим. ред.).

- Диалог начался с того, что девушка стала говорить об интересе к политике. Дальше отметила, что смотрела мои видео в «Инстаграме» и хочет вступить в партию, - сообщил депутат корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

А после этого онлайн-собеседница плавно перешла на личные темы. Задала вопрос, есть ли у Владимира девушка.

- Я на тот момент был один. Написал Елене об этом, - делится Владимир.

При этом мужчина говорит, что сам личные темы не поднимал.

А потом Елена вдруг попросила у мужчины его интимные фото, перед этим недвусмысленно написав, что ей одиноко.

И тут Владимир начал понимать – что-то не так. К тому моменту девушка уже дала мужчине свой номер.

- Я решил проверить и позвонил ей. На звонок Елена не ответила, голосовые сообщения в «Ватсап» тоже мне не присылала. Я понял, что это была провокация. Ведь сейчас очень легко через фейковую страницу выдать себя за другого человека, - продолжает Владимир Юров.

После этого всякое общение с незнакомкой из сети Владимир прекратил.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

А в начале ноября депутат узнал, что там самая девушка подала на него заявление в Следственный комитет. При этом в документе жительница Азова написала, что депутат принуждал ее к действиям сексуального характера и применял угрозы.

– Я рассказал следователям, как все происходило, показал им переписку. Уголовное дело возбуждать не стали за отсутствием состава преступления, – пояснил мужчина.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Владимир Юров решил не спускать ситуацию на тормозах и написал ответное заявление на брюнетку, обвинив ее в ложном доносе.

- Уголовное дело не возбудили, но проверка идет. Я считаю, что вся эта ситуация – политическая провокация, - отметил Владимир.

Адвокат Ваган Бегларян прокомментировал ситуацию с точки зрения юридической составляющей:

– Само по себе «сексуальное домогательство» к лицу, достигшему 16 летнего возраста, не наказуемо. Если при этом использовался шантаж, угрозы, или материальную зависимость потерпевшей, тогда образуется состав преступления, предусмотренного статьей 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Чтобы не стать обвиняемым по данной статье, следует не использовать такие методы понуждения к близости. На мой взгляд, в действиях гражданки, обвинившей депутата, состава преступления за ложный донос не имеется. Однако, если она, помимо обращения в правоохранительные органы, еще каким-либо образом распространяла информацию о сексуальном домогательстве, и данная информация является ложной, появляются основания для проведения проверки по статье "Клевета". Это возможно при наличии заявления со стороны депутата, - пояснил Ваган Бегларян.

Если следователи возбудят дело в отношении девушки по статье «Клевета», а суд признает ее вину, то азовчанке может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

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