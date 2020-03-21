2020-03-21T09:50:32+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей

На 32-летнего мужчину завели дело
Иван ТИМОФЕЕВ
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За секс со школьницей на дончанина завели делоЗа секс со школьницей на дончанина завели делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Белой Калитве местный житель «закрутил» роман с ученицей восьмого класса. 33-летнего мужчину отнюдь не смущала разница в возрасте. Он с удовольствием проводил со школьницей время и часто приглашал к себе в гости. Мужчина встречался с несовершеннолетней два месяца, - с декабря прошлого года по январь этого года.

За столь кроткий период дело успело дойти до интима. Несмотря н то, что секс был по обоюдному согласию, у мужчины все же возникли серьезные проблемы. О романе стало известно прравоохранительным органам.

В результате в отношении безработного, ранее судимого за угон мужчины, возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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