Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей
В Белой Калитве местный житель «закрутил» роман с ученицей восьмого класса. 33-летнего мужчину отнюдь не смущала разница в возрасте. Он с удовольствием проводил со школьницей время и часто приглашал к себе в гости. Мужчина встречался с несовершеннолетней два месяца, - с декабря прошлого года по январь этого года.
За столь кроткий период дело успело дойти до интима. Несмотря н то, что секс был по обоюдному согласию, у мужчины все же возникли серьезные проблемы. О романе стало известно прравоохранительным органам.
В результате в отношении безработного, ранее судимого за угон мужчины, возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
ИСТОЧНИК KP.RU