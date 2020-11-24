Совместно с ростовскими полицейскими раскрыта схема производства и распространения поддельных денег

Поддельные деньги из Махачкалы отправлялись в разные города России. Фото: Архив КП

Донские полицейские вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и управления ФСБ по Ростовской области задержали лидера и участников межрегиональной этнической группы подозреваемых в причастности к организации масштабного производства и сбыта поддельных денег.

Вычислить преступников помог ростовчанин, который и стал жертвой обмана. Мужчина сообщил о том, что покупатель мобильного телефона в магазине расплатился фальшивыми деньгами. Обманщика удалось задержать по горячим следам. Он рассказал о том, что купил деньги через тайник у незнакомых людей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что денежные купюры по 1 000 и 5 000 рублей производились в Махачкале. Затем они переправлялись в различные города России. Стоит отметить, что полицейским пришлось провести 55 обысков, чтобы выйти на организаторов преступной группировки. У них нашли оружие и наркотики.

- Полицейскими задержаны организатор криминальной схемы и трое сообщников, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из лидеров группы скрылся. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию, а также по установлению всех фактов противоправной деятельности.

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