Ростовчанка похищала деньги с сим-карт в донской столице

В Ростове осудили мошенницу, которая похищала деньги с сим-карт горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из местных жительниц Ростова получила срок за массовые похищения денег с сим-карт горожан.

В ходе следствия стало известно, что девушка работала на должности, которая позволяла ей самой отслеживать путь денежных средств абонентов оператора связи. Злоумышленница приобрела сразу несколько сим-карт а затем придумала свою мошенническую схему. Она использовала услугу по возврату денежных средств, случайно зачисленных на ошибочный номер.

- Девушка отслеживала платежи, поступавшие с номеров, отличавшихся от ее одной цифрой. Затем, зная точные дату, время и сумму зачисления денежных средств, она активировала услугу по их возврату, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Обнаружившие пропажу денег потерпевшие стали массово жаловаться правоохранителям. Как только это произошло, похитительница спешно уволилась с работы и покинула старую квартиру. Но все ее махинации впоследствии были задокументированы и ростовчанка поняла, что скрыть их уже нет ни единого шанса, поэтому стала помогать следствию.

Учтя ее содействие в раскрытии мошенничества, суд приговорил ростовчанку к двум годам лишения свободы условно.

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В операции принимали участие полицейские двух регионов.

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