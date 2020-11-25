Во время гололеда и ливней в Ростове станут перекрывать улицы, мэрия назвала адреса

Во время гололеда и ливней на дорогах будут вводиться ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нестандартная ростовская зима постоянно подкидывает проблем водителям и пешеходам. Во время резкого изменения температур движение транспорта по некоторым улицам становится опасным.

Градоначальник Алексей Логвиненко подписал документ о том, что на время непогоды во время гололеда и плохой видимости будут перекрывать:

Западный обход Ростова-на-Дону, Северный и южный подъезды к Ростову, М-23 Ростов – Таганрог − граница Украины, а также выезд с М-4 «Дон» на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону.

Временные ограничения движения транспорта во время непогоды будут вводится перед протяженными подъемами и спусками на автомагистралях:

проспекте Королева, Змиевском проезде, Армянской, Всесоюзной, проспекте Ставского, переулке Семашко в районе пересечения с Ульяновской, а также на Богатяновском спуске от улицы Петровской.

Похожие изменения в Ростове-на-Дону будут действовать и летом, однако они будут распространяться на дороги, которые во время ливня затапливаются.

Во время сильного дождя будут закрыты для движения транспорта дороги в границах: ул. Красноармейская – Привокзальная площадь, Малиновского, 58, Буденновский между Пушкинской и Большой Садовой, пер. Гвардейский между ул. Нефедова и ул. Текучёва, Оганова, 39, Береговая, 2 – пр. Сиверса (под путепроводом), ул. Большая Садовая – пр. Сиверса, пер. Доломановский от дома №9 до дома №31, Менжинского, 2а (под путепроводом),Королева, 1д, Всесоюзная, 5б (примыкание ул. Нозадзе), Нагибина, 12а, Текучёва – 1-й Конной Армии, Шеболдаева, 54, пер. Автомобильный, 25, 2-я Луговая, 2б, Таганрогская, 71/1, Тарнавского-Терлецкого, 97а.

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