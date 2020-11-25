В Ростове перекроют несколько улиц, мэрия назвала время и адреса

В донской столице отремонтируют дороги в центре города. Фото: Архив КП

В самом сердце донской столицы из-за дорожных работ до июня 2021 года будут периодически перекрывать некоторые центральные улицы города, сообщили в ростовской мэрии.

Чаще всего автомобилисты не смогут проехать по Красноармейской. Там на пересечении с Театральным проспектом, а также на Красноармейской, 94/92 будут ремонтировать дорожное покрытие.

Движение изменят на Варфоломеева от Соколова до Чехова. На время ремонта будут введены особые условия для въезда и выезда строительной техники.

Городские власти введут одностороннее движение на улице Фрунзе на участке от Тимирязева до Стадионной в западном направлении. Эти меры начнут действовать с 20 декабря на постоянной основе.

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону движение транспорта ограничат на пересечении Королева и Космонавтов с 3 декабря по 3 января.

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