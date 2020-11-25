В Ростове-на-Дону попросили сделать фонари на улице Шаповалова

В Ростове просят сделать освещение на одной из улиц Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчанин обратился к городским властям с просьбой сделать освещение на одной из улиц донской столицы.

Свою инициативу он опубликовал на популярном портале "Активный ростовчанин". В обращении речь идет об улице Шаповалова, а именно об участке от пересечения с Алейникова до нового ЖК. Он находится в районе Змиевской балки.

- Очень темный участок дороги, в темное время суток кромешная тьма. Если идти пешком, то ничего не видно, - написал в своем обращении к властям ростовчанин.

Он также добавил, что темнеет рано, а люди как раз-таки по вечерам и возвращаются с работы домой. Кроме того, так как светлеть тоже начинает поздно, то в кромешной тьме приходится идти и по утрам. На сегодняшний день обращение поддержали 10 человек из 500, необходимых для рассмотрения властями.

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