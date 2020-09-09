Ростовчане попросили сделать реверсивным движение на Нагибина и Шеболдаева

Из-за жутких пробок движение на Шеболдаева и Нагибина предложили сделать реверсивным Фото: "КП" Архив

Жители донской столице обратились к властям с просьбой сделать реверсивным движение по проспекту Нагибина и улице Шеболдаева.

Соответствующую инициативу опубликовал на популярном портале Вячеслав Тавинцев. По его мнению, на этих участках следует увеличить количество полос на две, с уменьшением встречного движения. В вечерние часы пик нужно будет проделать эту же процедуру, но в противоположном направлении.

- Все в курсе, что утренний поток автотранспорта идет в основном в сторону центра города, - напомнил Вячеслав. - Вечером все происходит наоборот.

Стоит отметить, что эти улицы действительно сильно загружены. И в часы пик на них образуются заторы в пять баллов. Из-за этого люди опаздывают на работу, а со службы неприлично долго добираются домой.

В настоящее время эта инициатива набрала 10 одобрений из 500 необходимых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане попросили не переносить Главный автовокзал из центра города.

На данный момент обращение поддержали 17 человек.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!