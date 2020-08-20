Ростовчане попросили не переносить Главный автовокзал из центра города

В Ростове местные жители высказались против переноса Главного автовокзала Фото: "КП" Архив

В Ростове местные жители высказались против переноса Главного автовокзала. Свою петицию один из них опубликовал на популярном портале "Активный ростовчанин".

Напомним, ранее власти сообщили, что планируют перенести Главный автовокзал на место старого аэропорта. Такую инициативу выдвинул ситименеджер Алексей Логвиненко. Он предположил, что жителям станет так удобнее добираться.

Но горожане оказались не согласны с таким предложением. Один из местных жителей попросил не реализовывать возможный проект.

- Предлагаю проголосовать за то, чтобы запретить перенос автовокзала. Его надо оставить там, где он сейчас находится, - написал автор обращения.

На данный момент его инициативу поддержали 17 человек, еще 9 высказались против.

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Ростовский автовокзал могут перенести на место старого аэропорта.

Такую инициативу предложил градоначальник Алексей Логвиненко.

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