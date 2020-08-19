Ростовский автовокзал могут перенести на место старого аэропорта

Вынести из центра города междугородный автовокзал предложил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Фото: instagram.com/avtovokzal.rnd

Чтобы уменьшить количество пробок в донской столице и разгрузить транспортные магистрали, имеет смысл перенести междугородный автовокзал из центра города в более отдаленный район. Именно такое предложение сформулировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в интервью изданию «Ъ-Юг».

- Вынести из центра города междугородный автовокзал. Нелогично, что пассажиры сначала едут в центр города, а потом большие автобусы из него выбираются, - пояснил Алексей Логвиненко.

По его словам, в качестве нового места для размещения этого объекта вполне может подойти территория старого аэропорта на пр. Шолохова, недалеко от которого уже расположен пригородный автовокзал донской столицы.

Напомним, что идеи о подобном переносе возникали и ранее. В 2015 году пригородный автовокзал Ростова предполагали разместить на пересечении ул. Российской и пр. Шолохова (как раз около старого аэропорта) либо рядом ТЦ «Мега» в Аксайском районе. Впрочем, ни один из этих вариантов так и не осуществили.

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